Шахматист Петросян вновь сыграл вничью на «Аэрофлот Опен»
26 февраля 2018 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Москве шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» в главном турнире А армянский гроссмейстер Тигран Петросян в шестом туре сыграл вничью с Игорем Лысым (РФ) и с 4,5 очками занимает пятое место.
Результаты других представителей Армении: Габриел Саркисян – 4 очка (13-е место), Мануел Петросян, Арам Акопян, Арман Микаелян – по 3 (36, 42, 46-е места), Айк Мартиросян – 2,5 (74), Шант Саркисян – 1,5 (90), сообщает пресс-служба НОКА.
26 февраля состоятся партии седьмого тура.
Самое значимое
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Грузии запретят курить в общественных местах с мая 2018 года Согласно изменениям, в стране вводится запрет на курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении
Америабанк привлекает $11,5 млн от компании «Симбиотикс» При этом сумма финансирования может быть в дальнейшем увеличена на эквивалент 10 млн долларов в свободно конвертируемой валюте или армянских драмах
Артур Абрахам - в списке ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР Издание составило список ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР, в который вошел боксер армянского происхождения Артур Абрахам
Хакеры научились майнить на чужих компьютерах через зараженный Word Инфицирование документов происходит с помощью встраивания специализированного JavaScript-кода, содержащего майнер