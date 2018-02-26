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Шахматист Петросян вновь сыграл вничью на «Аэрофлот Опен»

Шахматист Петросян вновь сыграл вничью на «Аэрофлот Опен»
26 февраля 2018 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Москве шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» в главном турнире А армянский гроссмейстер Тигран Петросян в шестом туре сыграл вничью с Игорем Лысым (РФ) и с 4,5 очками занимает пятое место.

Результаты других представителей Армении: Габриел Саркисян – 4 очка (13-е место), Мануел Петросян, Арам Акопян, Арман Микаелян – по 3 (36, 42, 46-е места), Айк Мартиросян – 2,5 (74), Шант Саркисян – 1,5 (90), сообщает пресс-служба НОКА.

26 февраля состоятся партии седьмого тура.

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