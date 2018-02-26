Не накормят, но осчастливят: В Индии бедным женщинам будут делать пластику груди бесплатно
26 февраля 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Индийские власти позволят бедным женщинам делать пластику груди за счет государства.
Клиника бесплатной пластической хирургии при государственном медицинском колледже Стэнли (Government Stanley Medical College) была создана министерством здравоохранения штата Тамилнад. В ней женщины смогут увеличить или уменьшить себе грудь, даже если у них нет на это денег, пишет Lenta.ru со ссылкой на Times of India.
«Почему эстетическая хирургия должна быть недоступна для бедных? — сказал министр здравоохранения штата доктор Виджая Баскар. — Если мы не посодействуем, женщины будут обращаться к опасным методам или влезать в большие долги».
Далеко не все пришли в восторг от такой инициативы. Некоторые эксперты в сфере здравоохранения считают, что власти напрасно потратят деньги. «Эта затея выглядит популистской. Государственные средства предназначены для лечения болезней, — прокомментировал решение министерства доктор С. Эланго. — Грустно, что вместо операций, спасающих жизни, мы сосредоточены на красоте».
В первое время средства на операции будут выделяться из фонда министерства. В дальнейшем власти планируют обратиться за финансовой поддержкой к государственной страховой компании United India.
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