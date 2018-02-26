Якубович назвал «шизофренией» передачу «Поле чудес»
26 февраля 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Бессменный ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович назвал программу «шизофренией». Об этом ведущий заявил в эфире программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.
Как оказалось, Якубович с иронией относится к «Полю чудес», пишет Dni.Ru.
«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения», – заявил Якубович.
Он рассказал, что однажды участники передачи даже не смогли ответить на вопрос, кто такой Михаил Булгаков.
«Мастер и Маргарита», — говорю я и начинаю: «В белой мантии с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…». Поворачиваюсь, и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они мне — «Нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова — «Нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем», – отметил ведущий.
Якубович добавил, что редко впадает в ступор, но в этот момент растерялся ни на шутку.
Капитал-шоу «Поле чудес» выходит на телеэкраны с 1990 года. Якубович ведет эту программу уже более 25 лет.
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