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Netflix купил права на показ фильма «Довлатов»

Netflix купил права на показ фильма «Довлатов»
26 февраля 2018 - 16:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская компания Netflix купила права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

По результатам Европейского международного кинорынка (EFM), прошедшего в рамках 68-го Берлинского Международного кинофестиваля в Берлине, Netflix купила права на показ фильма о жизни писателя Сергея Довлатова на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и Скандинавские страны, пишет The Hollywood Reporter.

Всего права на показ «Довлатов» приобретены почти 30 странами, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и страны Балтийского региона.

Помимо этого, «Довлатов» будет показан в Сербии и Косово. Польские сопродюсеры картины, компания Message Film, ведут переговоры о продаже фильма на территории Польши, Чехии, Словакии и Румынии.

Лента рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей — художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть. Мировая премьера фильма прошла на Берлинале 17 февраля. В российский прокат фильм выходит 1 марта.

Ссылки по теме:
Hollywoodreporter.com. Berlin: Netflix Takes Berlin Silver Bear Winner 'Dovlatov'
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