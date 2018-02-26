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Глава МИД Армении выступит с речью на сессии Совета по правам человека ООН

Глава МИД Армении выступит с речью на сессии Совета по правам человека ООН
26 февраля 2018 - 16:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 27-28 февраля посетит Женеву для участия в 37-й сессии Совета по правам человека ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Налбандян выступит с речью на 37-й сессии Совета по правам человека.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 21 февраля посетил с рабочим визитом Брюссель. В рамках визита он выступил на пленарном заседании комиссии по внешним отношениям Европейского парламента.

В Брюсселе глава МИД Армении встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, замглавы Еврокомиссии Федерикой Могерини.

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