Хакеры научились майнить на чужих компьютерах через зараженный Word
26 февраля 2018 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что злоумышленники приспособили зараженные файлы Word для добычи криптовалюты. Об этом сообщается в блоге компании VOTIRO Secured.
Инфицирование документов происходит с помощью встраивания специализированного JavaScript-кода, содержащего майнер. После рассылки кажущихся безобидными Word-файлов адресаты подключаются к системе добычи криптовалюты Monero в пользу мошенников. Процесс запускается при открытии онлайн-видео в браузере Internet Explorer, пишет Lenta.ru.
Киберпреступникам надо лишь разместить видео на домене, содержащее скрипт, встроить его в документ Word и составить список жертв для передачи файлов. Они используют ошибку в разработке Microsoft, которая позволяет встраивать ролики в текстовые файлы и при этом не имеет ограничений по списку разрешенного доступа. Пока имеющаяся схема не позволяет преступникам быстро обогащаться, так как при закрытии файла на компьютере пользователя майнинг прекращается. Эксперты полагают, что вскоре в такой схеме появятся крадущий пароли фишинговый контент и блокирующее технику программное обеспечение.
Специалисты посоветовали пользователям относиться с подозрением к документам, пересылаемым с незнакомых электронных адресов. В последнее время участились случаи захвата компьютеров рядовых юзеров в целях майнинга: хакеры встраивают подобные механизмы в видео на YouTube, в торрент-сервисы и в контент сайтов для взрослых.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
В Грузии запретят курить в общественных местах с мая 2018 года Согласно изменениям, в стране вводится запрет на курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении
Армянский боксер выиграл бронзу на турнире «Странджа-2018» В супертяжелом весе член сборной Армении Гурген Оганесян в финале проиграл хозяину ринга Петару Белберову (1:4) и стал серебряным призером
Америабанк привлекает $11,5 млн от компании «Симбиотикс» При этом сумма финансирования может быть в дальнейшем увеличена на эквивалент 10 млн долларов в свободно конвертируемой валюте или армянских драмах
Артур Абрахам - в списке ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР Издание составило список ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР, в который вошел боксер армянского происхождения Артур Абрахам