// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Артур Абрахам - в списке ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР

Артур Абрахам - в списке ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР
26 февраля 2018 - 16:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Золотая медаль родившейся в Украине фигуристки Алены Савченко на Олимпиаде в Пхенчхане - далеко не единственная награда, которую получили, выступая за сборную ФРГ, выходцы из СССР, пишет Deutsche Welle.

Издание составило список ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР, в который вошел боксер армянского происхождения Артур Абрахам.

«Артур Абрахам (настоящее имя Аветик Абрахамян) родился в Армении. Был чемпионом страны среди любителей. В Германии, гражданство которой получил в 2006 году, начал профессиональную карьеру. Стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF, а позже - чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Трижды признавался в Германии «боксером года»,- расказывает издания.

В список вошли 8 спортсменов - выходцев из СССР: фигуристкаАлена Савченко, гандболистАндрей Климовец, гимнасткаОксана Чусовитина, боксер Артур Абрахам, теннисистАлександр Зверев, легкоатлеткаЕлизавета Рыжих, теннисистДмитрий Овчаров, волейболист Денис Калиберда.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Выходцы из СССР, ставшие чемпионами под флагом Германии (фотогалерея)
 Самое значимое
Парламент Нидерландов признал Геноцид армянПарламент Нидерландов признал Геноцид армян
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Парламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армянПарламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армян
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанца выгнали из зала заседаний ПАСЕ во время выступления Сержа Саргсяна
Представители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армян
Азербайджан произвел в направлении армянских позиций Карабаха более 1800 выстрелов за неделю
Белорусский эксперт: Армения смогла предотвратить продажу РСЗО «Полонез» Азербайджану
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Грузии запретят курить в общественных местах с мая 2018 года Согласно изменениям, в стране вводится запрет на курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении
Армянский боксер выиграл бронзу на турнире «Странджа-2018» В супертяжелом весе член сборной Армении Гурген Оганесян в финале проиграл хозяину ринга Петару Белберову (1:4) и стал серебряным призером
Америабанк привлекает $11,5 млн от компании «Симбиотикс» При этом сумма финансирования может быть в дальнейшем увеличена на эквивалент 10 млн долларов в свободно конвертируемой валюте или армянских драмах
Хакеры научились майнить на чужих компьютерах через зараженный Word Инфицирование документов происходит с помощью встраивания специализированного JavaScript-кода, содержащего майнер