Артур Абрахам - в списке ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР

PanARMENIAN.Net - Золотая медаль родившейся в Украине фигуристки Алены Савченко на Олимпиаде в Пхенчхане - далеко не единственная награда, которую получили, выступая за сборную ФРГ, выходцы из СССР, пишет Deutsche Welle.

Издание составило список ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР, в который вошел боксер армянского происхождения Артур Абрахам.

«Артур Абрахам (настоящее имя Аветик Абрахамян) родился в Армении. Был чемпионом страны среди любителей. В Германии, гражданство которой получил в 2006 году, начал профессиональную карьеру. Стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF, а позже - чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Трижды признавался в Германии «боксером года»,- расказывает издания.

В список вошли 8 спортсменов - выходцев из СССР: фигуристкаАлена Савченко, гандболистАндрей Климовец, гимнасткаОксана Чусовитина, боксер Артур Абрахам, теннисистАлександр Зверев, легкоатлеткаЕлизавета Рыжих, теннисистДмитрий Овчаров, волейболист Денис Калиберда.