Артур Абрахам - в списке ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР
26 февраля 2018 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Золотая медаль родившейся в Украине фигуристки Алены Савченко на Олимпиаде в Пхенчхане - далеко не единственная награда, которую получили, выступая за сборную ФРГ, выходцы из СССР, пишет Deutsche Welle.
Издание составило список ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР, в который вошел боксер армянского происхождения Артур Абрахам.
«Артур Абрахам (настоящее имя Аветик Абрахамян) родился в Армении. Был чемпионом страны среди любителей. В Германии, гражданство которой получил в 2006 году, начал профессиональную карьеру. Стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF, а позже - чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Трижды признавался в Германии «боксером года»,- расказывает издания.
В список вошли 8 спортсменов - выходцев из СССР: фигуристкаАлена Савченко, гандболистАндрей Климовец, гимнасткаОксана Чусовитина, боксер Артур Абрахам, теннисистАлександр Зверев, легкоатлеткаЕлизавета Рыжих, теннисистДмитрий Овчаров, волейболист Денис Калиберда.
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