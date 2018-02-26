Армянский боксер выиграл бронзу на турнире «Странджа-2018»
26 февраля 2018 - 18:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Софии завершился международный турнир по боксу «Странджа».
В супертяжелом весе член сборной Армении Гурген Оганесян в финале проиграл хозяину ринга Петару Белберову (1:4) и стал серебряным призером, сообщает пресс-служба НОКА.
Под руководством второго тренера национальной команды Вагана Адилханяна в «Страндже-2018» приняли участие семь боксеров.
Четверо представителей Армении дошли до 1/4 финала.
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