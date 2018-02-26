// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянский боксер выиграл бронзу на турнире «Странджа-2018»

Армянский боксер выиграл бронзу на турнире «Странджа-2018»
26 февраля 2018 - 18:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Софии завершился международный турнир по боксу «Странджа».

В супертяжелом весе член сборной Армении Гурген Оганесян в финале проиграл хозяину ринга Петару Белберову (1:4) и стал серебряным призером, сообщает пресс-служба НОКА.

Под руководством второго тренера национальной команды Вагана Адилханяна в «Страндже-2018» приняли участие семь боксеров.

Четверо представителей Армении дошли до 1/4 финала.

 Самое значимое
Карен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьереКарен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьере
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в ПхенчханеМикаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Лыжница Катя Галстян - 72-я на Олимпиаде в ПхенчханеЛыжница Катя Галстян - 72-я на Олимпиаде в Пхенчхане
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Пиззелли присоединился к казахскому «Актобе»Пиззелли присоединился к казахскому «Актобе»
Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян стал одной из причин перехода Обамеянга в «Арсенал»
Невилл: Мхитарян станет фантастическим приобретением для «Арсенала»
Pixar снимет мультфильм про «Барселону»
Мхитарян попрощался с «Манчестер Юнайтед» со слезами на глазах
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
В Грузии запретят курить в общественных местах с мая 2018 года Согласно изменениям, в стране вводится запрет на курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении
Америабанк привлекает $11,5 млн от компании «Симбиотикс» При этом сумма финансирования может быть в дальнейшем увеличена на эквивалент 10 млн долларов в свободно конвертируемой валюте или армянских драмах
Артур Абрахам - в списке ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР Издание составило список ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР, в который вошел боксер армянского происхождения Артур Абрахам
Хакеры научились майнить на чужих компьютерах через зараженный Word Инфицирование документов происходит с помощью встраивания специализированного JavaScript-кода, содержащего майнер