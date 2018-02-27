Самолет руководства РФ оказался замешан в перевозке кокаина

PanARMENIAN.Net - Новый самолет Ил-96 спецотряда «Россия», обслуживающего первые лица Российской Федерации, оказался замешан в деле о кокаине на территории посольства страны в Аргентине.

По сообщению РБК, на фотографиях из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, которые опубликовала аргентинская жандармерия, есть снимок с лайнером, в который грузили чемоданы. В них, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. Бортовой номер самолета — 96023.

Лайнер с таким же бортовым номером в августе 2016 года совершил первый полет, указывает ресурс russianplanes. 30 декабря 2016 года управляющий делами президента РФ Александр Колпаков в интервью ТАСС рассказал, что летный спецотряд в рамках реализации программы обновления парка воздушных судов отечественными самолетами получил за год несколько самолетов: один Ту-214СР, два Ил-96-300, два Superjet 100.

6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Маршруты лайнера совпадают в том числе с зарубежными визитами первых лиц государства. Самолет с номером 96023, например, был в Мюнхене в тот день, когда министр иностранных дел Сергей Лавров посещал в этом городе конференцию по безопасности, а также в городах, которые в рамках своего азиатского турне посетил глава правительства Дмитрий Медведев.

В Управлении делами президента РФ, тем не менее, опровергли информацию о причастности самолета специального летного отряда кокаиновому скандалу в Аргентине, пишет Интерфакс.

«Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать», - официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова. Она отметила при этом, что на снимке «нет точного номера борта».

О перевозке кокаина из Аргентины в РФ посольской почтой стало известно после ареста 12 чемоданов с примерно 400 кг зелья на территории дипмиссии.