Новые санкции против России введут в течение 30 дней
27 февраля 2018 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Вашингтон введет новые санкции против России в течение 30 дней, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
«Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение ближайших 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», - приводит в Twitter слова Мнучина корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин.
Ранее глава американского Минфина заявлял, что возглавляемое им ведомство работает над новыми санкциями против России. В конце прошлой недели на брифинге в Белом доме Мнучин, рассказывая о новых санкциях против КНДР, упомянул и Россию. Он сообщил, что Минфин объявит о новых антироссийских санкциях в течение нескольких недель.
Глава министерства тогда отметил, что ведомство тесно сотрудничает с ФБР, предоставляя необходимую информацию в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. При необходимости могут быть приняты новые санкционные меры, пояснил он.
Новые санкции против РФ вводятся в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы американского президента.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армяне США провели акцию протеста у посольства Азербайджана в Вашингтоне В ходе акции участники потребовали от азербайджанских властей признать события 1988 года
Уфу с Ереваном свяжут прямые авиарейсы Самолеты АН-148 будут летать с 9 июня один раз в неделю, по субботам. Отправление из Уфы запланировано на 22:45, из столицы Армении – в 17:50, время в пути составит 3 часа 20 минут
Самолет руководства РФ оказался замешан в перевозке кокаина Лайнер с таким же бортовым номером в августе 2016 года совершил первый полет
В Грузии запретят курить в общественных местах с мая 2018 года Согласно изменениям, в стране вводится запрет на курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении