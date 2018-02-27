Новые санкции против России введут в течение 30 дней

PanARMENIAN.Net - Вашингтон введет новые санкции против России в течение 30 дней, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

«Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение ближайших 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», - приводит в Twitter слова Мнучина корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин.

Ранее глава американского Минфина заявлял, что возглавляемое им ведомство работает над новыми санкциями против России. В конце прошлой недели на брифинге в Белом доме Мнучин, рассказывая о новых санкциях против КНДР, упомянул и Россию. Он сообщил, что Минфин объявит о новых антироссийских санкциях в течение нескольких недель.

Глава министерства тогда отметил, что ведомство тесно сотрудничает с ФБР, предоставляя необходимую информацию в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. При необходимости могут быть приняты новые санкционные меры, пояснил он.

Новые санкции против РФ вводятся в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы американского президента.