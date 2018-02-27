Уфу с Ереваном свяжут прямые авиарейсы
27 февраля 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Из Уфы запускают прямые рейсы в Ереван. Выполнять перелеты будет авиакомпания «Саратовские авиалинии».
Перевозчик 26 февраля открыл продажи билетов на данном направлении, пишет UfacityNews.ru.
Самолеты АН-148 будут летать с 9 июня один раз в неделю, по субботам. Вылет из международного аэропорта Уфы – в 22:45, прибытие в аэропорт «Звартноц» – в воскресенье в 01:05 по местному времени, время в пути – 3 часа 20 минут. Обратные вылеты по воскресеньям в 17:50 с прибытием в Уфу в 22:05.
Уже открыта продажа билетов. Стоимость билета в одну сторону – от 7.700 рублей.
Ранее стало известно, что прямые авиарейсы свяжут Ереван с Волгоградом. Прямой рейс до столицы Армении начнет летать из Волгограда уже в конце апреля.
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