Армяне США провели акцию протеста у посольства Азербайджана в Вашингтоне
27 февраля 2018 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители армянской общины США провели акцию протеста по случаю 30-й годовщины Сумгаитских погромов. Акция прошла напротив здания посольства Азербайджана в Вашингтоне. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) на своей странице в Facebook.
Акция прошла под девизом StopAliyev. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Остановите Алиева», «Сумгаиту 30» и «Арцах - это Армения». В ходе акции участники потребовали от азербайджанских властей признать события 1988 года.
После завершения акции настоятель армянской церкви Сурб Хач в Вашингтоне отец Саргис Актавукян прочитал молитву в память о невинных жертвах в Сумгаите, Баку, Кировобаде и других городах Азербайджана, где происходили погромы армянского населения.
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