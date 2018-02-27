Армяне США провели акцию протеста у посольства Азербайджана в Вашингтоне

PanARMENIAN.Net - Представители армянской общины США провели акцию протеста по случаю 30-й годовщины Сумгаитских погромов. Акция прошла напротив здания посольства Азербайджана в Вашингтоне. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) на своей странице в Facebook.

Акция прошла под девизом StopAliyev. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Остановите Алиева», «Сумгаиту 30» и «Арцах - это Армения». В ходе акции участники потребовали от азербайджанских властей признать события 1988 года.

После завершения акции настоятель армянской церкви Сурб Хач в Вашингтоне отец Саргис Актавукян прочитал молитву в память о невинных жертвах в Сумгаите, Баку, Кировобаде и других городах Азербайджана, где происходили погромы армянского населения.