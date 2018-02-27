Американские ученые создали эффективный метод борьбы с метастазами опухолей

PanARMENIAN.Net - Ученые Калифорнийского университета разработали новый способ доставки в раковые опухоли препарата паклитаксела, борющегося с метастазами рака. Они объединили соединение с молекулой 123B9, которая нацелена на онкоген EphA2, способствующий образованию метастазов.

По словам исследователей, EphA2, связанный с препаратом, фактически разносит лекарство в злокачественные клетки, препятствуя их распространению. Это, в свою очередь, снижает количество дефектных клеток, циркулирующих в кровеносной системе человека, пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Опыты на мышах с раком молочной железы продемонстрировали, что у грызунов, получающих комбинированное лекарство, не образуются метастазы в легких в отличие от тех животных, которым давали только паклитаксел.

Опухолевые метастазы являются основной причиной смерти пациентов от злокачественных новообразований. До настоящего времени эффективной терапии против образования вторичных очагов рака не было.