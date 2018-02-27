В РФ стартовали съемки фильма об Араме Хачатуряне
27 февраля 2018 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ярославле стартовали съемки художественного фильма «Танец с саблями» - первой полнометражной художественной кинокартины, посвященной выдающемуся советскому композитору армянского происхождения Араму Хачатуряну. Об этом рассказал продюсер кинокартины Тигран Манасян.
«Первый съемочный цикл художественного фильма проходит в городе Ярославль, где снимаются сцены встречи Арама Хачатуряна с известным советским скрипачом Давидом Ойстрахом и выдающимся композитором Дмитрием Шостаковичем», — рассказал Манасян, пишет РУСАРМИНФО.
После Ярославля в апреле 2018 года съемочная группа отправится в Армению. На родине композитора съемки будут проходить в Ереване, Дилижане и Хор Вирапе.
Основное действие картины происходит в 1942 году, когда Кировский (Мариинский) театр был эвакуирован на Урал, где Арам Хачатурян закончил писать балет Гаянэ. Действия художественного фильма разворачиваются также в Армении, где в 1939 году композитор написал балет «Счастье»․
Режиссером и сценаристом «Танца саблями» является известный советский, узбекский и российский кинорежиссер Юсуп Разыков. Производитель кинокартины — российская кинокомпания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна, продюсер с армянской стороны — Карен Казарян.
Премьера первого в истории художественного фильма об Араме Хачатуряне запланирована на конец 2018-го начало 2019 года.
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