Болт стал футболистом команды из ЮАР

PanARMENIAN.Net - Восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по забегу на короткие дистанции Усэйн Болт подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР по футболу «Мамелоди Сандаунз».

В составе африканской команды ямаец тренировался с начала 2018-го. Ранее ходили слухи, что Усэйн мог оказаться в дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед», пишет «Евроспорт».

«Футбол никогда не будет прежним», – написал Болт.

Болт завершил карьеру в спринтера в 2017 году, после чемпионата мира в Лондоне. заключительной гонке в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался 5 месяцев.