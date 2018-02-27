Болт стал футболистом команды из ЮАР
27 февраля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по забегу на короткие дистанции Усэйн Болт подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР по футболу «Мамелоди Сандаунз».
В составе африканской команды ямаец тренировался с начала 2018-го. Ранее ходили слухи, что Усэйн мог оказаться в дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед», пишет «Евроспорт».
«Футбол никогда не будет прежним», – написал Болт.
Болт завершил карьеру в спринтера в 2017 году, после чемпионата мира в Лондоне. заключительной гонке в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался 5 месяцев.
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