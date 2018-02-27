Анкара опровергла заявление Пентагона о переговорах по Африну
27 февраля 2018 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Турции опроверг заявление Минобороны США о том, что Анкара и Вашингтон ведут переговоры о деэскалации в сирийском Африне. Об этом говорится в заявлении официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.
26 февраля представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй заявил, что США и Турция ведут дипломатические обсуждения о вариантах деэскалации в сирийском Африне.
«Утверждения о том, что, как заявил вчера пресс-секретарь Минобороны США, Турция и США ведут переговоры о вариантах деэскалации в сирийском Африне, не соответствуют действительности. Турция не ведет никакого дипломатического переговорного процесса с США по поводу Африна», — говорится в заявлении Аксоя, пишет РИА Новости.
Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.
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