Анкара опровергла заявление Пентагона о переговорах по Африну

PanARMENIAN.Net - МИД Турции опроверг заявление Минобороны США о том, что Анкара и Вашингтон ведут переговоры о деэскалации в сирийском Африне. Об этом говорится в заявлении официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

26 февраля представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй заявил, что США и Турция ведут дипломатические обсуждения о вариантах деэскалации в сирийском Африне.

«Утверждения о том, что, как заявил вчера пресс-секретарь Минобороны США, Турция и США ведут переговоры о вариантах деэскалации в сирийском Африне, не соответствуют действительности. Турция не ведет никакого дипломатического переговорного процесса с США по поводу Африна», — говорится в заявлении Аксоя, пишет РИА Новости.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.