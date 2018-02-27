The Times: АПЛ введет зимний перерыв с сезона-2019/20

PanARMENIAN.Net - В Англии пришли к выводу, что отсутствие зимнего перерыва плохо сказывается на результатах сборной и показателях клубов в еврокубках. В связи с этим с сезона-2019/20 FA введет зимний перерыв во всех лигах.

Дополнительное окно появится благодаря смещению всех матчей пятого раунда Кубка Англии на середину недели, что позволит создать паузу приблизительно в две недели в начале февраля, пишет Eurosport со ссылкой на The Times.

При этом матчи еврокубков стартуют в середине февраля, и командам как-то будет нужно набрать форму. Руководству АПЛ заплатит неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей.

Инициативу о зимней паузе давно поддержали большинство тренеров АПЛ, которые пожаловались на слишком плотный график и обилие травм у игроков в фестивальный период.