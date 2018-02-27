Министр: Иран готов увеличить объемы поставок газа в Армению
27 февраля 2018 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - По договору «газ в обмен на электроэнергию» были проведены очень хорошие переговоры, и Иран готов увеличить объемы поставок газа в Армению. Об этом заявил 27 февраля в беседе с журналистами после 15-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии в Ереване министр энергетики Исламской Республики Иран Реза Ардаканиан.
Соответствующее заявление министр Реза Ардаканиан сделал в ответ на следующий вопрос: иранская сторона многократно заявляла о готовности поставлять в Армению газ по выгодным ценам, о какой цене идет речь?
«Я считаю, что в ближайшем будущем состоятся переговоры между иранской и армянской сторонами. С иранской стороны в переговорах будет участвовать министерство нефти ИРИ, с армянской стороны – министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА», – заявил министр, пишет Panorama.am.
Ранее заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Айк Арутюнян на встрече с журналистами заявил, что к данному моменту Армении не поступало более выгодного предложения по тарифу на газ, чем от России. По словам Айка Арутюняна, до сих пор Иран не предлагал Армении газ по более низким тарифам, чем Россия.
«Сегодня мы продолжаем работу с Ираном по вопросу увеличения объемов поставок в рамках программы газ в обмен на электроэнергию, где нет каких-либо ограничений. Эти переговоры ведутся всегда. Мы не видим проблем в плане увеличения объемов, рост будет ощутимым и в этом году», – сказал Арутюнян.
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Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
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