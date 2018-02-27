Фигуристка Медведева стала самой упоминаемой в СМИ российской спортсменкой на Олимпиаде
27 февраля 2018 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) возглавила рейтинг «Медиалогии» как самая упоминаемая спортсменка в российских СМИ во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Рейтинг Медведевой составил 14 241. На втором месте – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском фигурном катании Алина Загитова (13 061). На третьем – лыжник Александр Большунов, четырехкратный призер Олимпиады-2018, пишет ТАСС.
На Играх-2018 18-летняя Медведева завоевала две серебряные медали (командные соревнования и одиночное катание).
Исследование проведено аналитическим центром Brand Analytics 10-26 февраля 2018 года.
Самое значимое
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В РФ задержали проармянского польского журналиста Мацейчука По его словам, дальнейшие последствия этого разбирательства пока не подлежат огласке
Президент Украины поздравил Артема Далакяна с завоеванием пояса чемпиона мира «Искренне поздравляем, чемпион! Желаем тебе дальнейших побед в профессиональном боксе», – написал Петр Порошенко
Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы Чтобы не выплачивать неустойку театру, актриса предоставила медицинскую справку, но документ оказался липовым
Ядерщик Юрий Оганесян удостоен высшей награды РАН В знак признания заслуг Оганесяна по обнаружению «острова стабильности» новый 118-й химический элемент в 2016 году был официально назван оганесоном