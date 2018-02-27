Фигуристка Медведева стала самой упоминаемой в СМИ российской спортсменкой на Олимпиаде

PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) возглавила рейтинг «Медиалогии» как самая упоминаемая спортсменка в российских СМИ во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Рейтинг Медведевой составил 14 241. На втором месте – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском фигурном катании Алина Загитова (13 061). На третьем – лыжник Александр Большунов, четырехкратный призер Олимпиады-2018, пишет ТАСС.

На Играх-2018 18-летняя Медведева завоевала две серебряные медали (командные соревнования и одиночное катание).

Исследование проведено аналитическим центром Brand Analytics 10-26 февраля 2018 года.