Шахматисты Тигран Петросян и Габриел Саркисян среди лидеров «Аэрофлот Опен»

PanARMENIAN.Net - В Москве подходит к финишу шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен».

В главном турнире А гроссмейстеры Тигран Петросян и Габриел Саркисян после семи туров набрали по 5 очков и занимают, соответственно, 3-е и 7-е места, сообщает пресс-служба НОКА.

Результаты других представителей Армении: Мануел Петросян, Арам Акопян – по 3,5 очка (39 и 40-е места), Арман Микаелян – 3 (71), Айк Мартиросян – 2,5 (82), Шант Саркисян – 2 (90).

27 февраля состоятся партии восьмого тура.