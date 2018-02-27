В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии
27 февраля 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии.
Они смогут подать заявление на вакантные места и получить работу, связанную с обеспечением безопасности в вооруженных силах королевства в Эр-Рияде, Медине и Аль-Касиме. Претенденткам необходимо соответствовать 12 критериям. В частности, кандидаткам должно быть от 25 до 35 лет, им необходимо иметь оконченное среднее образование, пишет Lenta.ru со ссылкой на Khaleej Times.
Помимо этого, у них должны быть мужчины-попечители: муж, отец, брат или сын. Вместе с ними женщины должны проживать в той провинции, где собираются работать.
Ранее в феврале стало известно, что в Саудовской Аравии появились клубы кикбоксинга для женщин. С начала 2018 года жительницы страны получили возможность посещать спортивные состязания в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде.
В сентябре 2017-го власти королевства сняли запрет на вождение женщинами автомобилей. Новые правила должны заработать в середине этого года.
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