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Минобороны РА: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Тавуша

Минобороны РА: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Тавуша
27 февраля 2018 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Азербайджана вечером 26 ноября открыли огонь по оборонительным позициям Ноемберянского района Тавушской области. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он добавил, что соглашение о прекращении огня было нарушено применением только огнестрельного оружия, и в результате стрельбы деревня не пострадала.

«В основном использовали огнестрельное оружие, однако мы не понесли каких-либо существенных потерь или повреждений»,- сказал Ованнисян.

В период с 18 по 24 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, на восточном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (1 снаряд).

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