В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»
27 февраля 2018 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Новокузнецке вандалы испортили памятник, символизирующий русско-армянскую дружбу.
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику. Учитывая, что вандалы адресовали свое послание евреям, становится ясно, что они просто перепутали памятники, видимо приняв армянский алфавит, начертанный на памятнике, за еврейский, пишет City-n.ru.
Памятник представляет собой открытую книгу, на развороте которой начертаны армянский и русский алфавиты.
Скульптура установлена почти 10 лет назад - в сентябре 2008 года. Этот подарок, как знак дружбы и толерантности, сделал городу ныне покойный председатель фонда «Союз армян Кузбасса» Сарик Абрамян.
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