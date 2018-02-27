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Ядерщик Юрий Оганесян удостоен высшей награды РАН

Ядерщик Юрий Оганесян удостоен высшей награды РАН
27 февраля 2018 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская академия наук присудила мировому лидеру в области синтеза новых химических элементов академику армянского происхождения Юрию Оганесяну свою высшую награду — Большую золотую медаль имени Ломоносова за 2017 год. Такое решение 27 февраля было принято на заседании президиума РАН.

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Флерова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) Юрий Оганесян удостоен награды «за фундаментальные исследования в области взаимодействия сложных ядер и экспериментальное подтверждение гипотезы существования «островов стабильности» сверхтяжелых элементов»,- пишет РИА Новости.

«Островом стабильности» называется ранее теоретически предсказанная область сверхтяжелых элементов, которые могут существовать уже не доли микросекунд, как их предшественники по таблице Менделеева, а на много порядков дольше. Синтез этих новых элементов, подтвердивший существование «острова стабильности», стал одним из важнейших достижений современной ядерной физики. Эти работы велись в ОИЯИ.

В знак признания заслуг Оганесяна по обнаружению «острова стабильности» новый 118-й химический элемент в 2016 году был официально назван оганесоном. Таким образом, Оганесян стал первым российским ученым, имением которого при жизни назван элемент таблицы Менделеева.

В научном мире считается, что присвоение химическому элементу имени того или иного ученого — знак признания гораздо более почетный, чем Нобелевская премия.

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Ria.ru. РАН присудила высшую награду выдающемуся ядерщику Юрию Оганесяну
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