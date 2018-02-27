Сборную Белоруссии по футболу обвинили в договорном матче против Армении

PanARMENIAN.Net - Организация европейских владельцев казино и букмекеров Federbet обвинила сборные Армении и Белоруссии в договорном матче. Руководитель компании Federbet, которая занимается выявлением договорных матчей, Франческо Баранка рассказал о подозрительном матче сборной Беларуси против Армении.

Речь шла о матче, кототый проходил в ноябре 2017 года. В той игре белорусы проиграли 1:4.

«Национальная сборная страны (Белоруссии - ред.) сыграла матч с фиксированным результатом против Армении. Такими делами занимается главная команда Беларуси, и я убежден в этом на 100 процентов»,- заявил Баранка, пишет «Трибуна».

В последние годы Белоруссия дважды встречалась с Арменией во время спаррингов. В марте 2016-го под руководством Александра Хацкевича «белокрылые» сыграли вничью 0:0. Через полтора года сборную в Ереван повез Игорь Криушенко.