Сборную Белоруссии по футболу обвинили в договорном матче против Армении
27 февраля 2018 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Организация европейских владельцев казино и букмекеров Federbet обвинила сборные Армении и Белоруссии в договорном матче. Руководитель компании Federbet, которая занимается выявлением договорных матчей, Франческо Баранка рассказал о подозрительном матче сборной Беларуси против Армении.
Речь шла о матче, кототый проходил в ноябре 2017 года. В той игре белорусы проиграли 1:4.
«Национальная сборная страны (Белоруссии - ред.) сыграла матч с фиксированным результатом против Армении. Такими делами занимается главная команда Беларуси, и я убежден в этом на 100 процентов»,- заявил Баранка, пишет «Трибуна».
В последние годы Белоруссия дважды встречалась с Арменией во время спаррингов. В марте 2016-го под руководством Александра Хацкевича «белокрылые» сыграли вничью 0:0. Через полтора года сборную в Ереван повез Игорь Криушенко.
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