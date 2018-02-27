Президент Украины поздравил Артема Далакяна с завоеванием пояса чемпиона мира
27 февраля 2018 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера армянского происхождения Артема Далакяна (16-0, 11 КО) с победой в титульном бое за пояс WBA в наилегчайшем весе против Брайана Вилории (38-6, 23 КО).
«Искренне поздравляем, чемпион! Желаем тебе дальнейших побед в профессиональном боксе», – написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе прошел в ночь с 24 на 25 февраля. Боксер из Днепра Артем Далакян, стал третьим действующим украинским обладателем чемпионского титула.
23-26 февраля в Киеве находились также борцы сборной Армении участвующие в ХХІІ-м Киевском Международном турнире. 26 февраля в отеле «Киев» состоялась встреча армянской диаспоры с борцами сборной Армении, организованная Союзом армян Украины, пишет AnalitikaUA.net.
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