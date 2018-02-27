В РФ задержали проармянского польского журналиста Мацейчука
27 февраля 2018 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В посольстве Польши в России подтвердили информацию о задержании польского журналиста Томаша Мацейчука в Мытищах. Об этом сообщил пресс-атташе посольства Лукаш Цудны.
По его словам, дальнейшие последствия этого разбирательства пока не подлежат огласке.
Пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова рассказала, что Мацейчук был задержан за нарушение миграционного законодательства. Она добавила, что ему грозит депортация из России с закрытием въезда, пишет РБК.
«В Мытищинский городской суд поступили материалы дела в отношении Мацейчука по ст. 19.27 КоАП России (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета)», — уточнила Осипова.
Днем 27 февраля Мацейчук заявил изданию, что сотрудники полиции провели в его квартире в Мытищах обыски. О причинах происходящего иностранный журналист рассказать не смог. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски были связаны с уголовным делом по ст. 282 УК России (возбуждение национальной розни). Он также рассказал, что Мацейчук был задержан полицией.
Журналист Томаш Мацейчук известен своей проармянской позицией в вопросе карабахского конфликта. В начале 2017 года он заявил, что армяне являются частью европейской цивилизации и Европа обязана помогать им в случае наступления со стороны исламского мира и Турана.Он также заявил, что получает угрозы после того, как решил снять документальный фильм о Карабахе.
«Получаю угрозы в связи с моей позицией по Карабаху. Меня хотят запугать за то, что выступаю за армянский Арцах, за защиту армян от мусульман, которые уже раз провели Геноцид армянского народа», - написал польский репортер.
«Мне плевать на угрозы дикарей. Я поляк, я никогда не стану на сторону Турции и Азербайджана против Армении», - подчеркнул Мацейчук.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Украины поздравил Артема Далакяна с завоеванием пояса чемпиона мира «Искренне поздравляем, чемпион! Желаем тебе дальнейших побед в профессиональном боксе», – написал Петр Порошенко
Сборную Белоруссии по футболу обвинили в договорном матче против Армении Национальная сборная страны сыграла матч с фиксированным результатом против Армении
Ядерщик Юрий Оганесян удостоен высшей награды РАН В знак признания заслуг Оганесяна по обнаружению «острова стабильности» новый 118-й химический элемент в 2016 году был официально назван оганесоном
В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник» Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику