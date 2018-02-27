В РФ задержали проармянского польского журналиста Мацейчука

PanARMENIAN.Net - В посольстве Польши в России подтвердили информацию о задержании польского журналиста Томаша Мацейчука в Мытищах. Об этом сообщил пресс-атташе посольства Лукаш Цудны.

По его словам, дальнейшие последствия этого разбирательства пока не подлежат огласке.

Пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова рассказала, что Мацейчук был задержан за нарушение миграционного законодательства. Она добавила, что ему грозит депортация из России с закрытием въезда, пишет РБК.

«В Мытищинский городской суд поступили материалы дела в отношении Мацейчука по ст. 19.27 КоАП России (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета)», — уточнила Осипова.​

Днем 27 февраля Мацейчук заявил изданию, что сотрудники полиции провели в его квартире в Мытищах обыски. О причинах происходящего иностранный журналист рассказать не смог. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски были связаны с уголовным делом по ст. 282 УК России (возбуждение национальной розни). Он также рассказал, что Мацейчук был задержан полицией.

Журналист Томаш Мацейчук известен своей проармянской позицией в вопросе карабахского конфликта. В начале 2017 года он заявил, что армяне являются частью европейской цивилизации и Европа обязана помогать им в случае наступления со стороны исламского мира и Турана.Он также заявил, что получает угрозы после того, как решил снять документальный фильм о Карабахе.

«Получаю угрозы в связи с моей позицией по Карабаху. Меня хотят запугать за то, что выступаю за армянский Арцах, за защиту армян от мусульман, которые уже раз провели Геноцид армянского народа», - написал польский репортер.

«Мне плевать на угрозы дикарей. Я поляк, я никогда не стану на сторону Турции и Азербайджана против Армении», - подчеркнул Мацейчук.