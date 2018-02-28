В Армении все дороги проходимы

PanARMENIAN.Net - 28 февраля, по состоянию на 10:00, на территории Армении все дороги проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

28 февраля, 1 марта, 3-4 марта прогнозируется погода без осадков. Ночью и в первой половине дня 2 марта время от времени ожидаются осадки.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.