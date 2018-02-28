Армения представила резолюцию о предупреждении геноцида на сессии Совета ООН по правам человека

PanARMENIAN.Net - Армения представила резолюцию о Предупреждении геноцида на 37-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом заявил на сессии министр иностранных дел Армении Эдвард Налбадян.

«В 2015 году по инициативе Армении Совет по правам человека Организации Объединенных Наций единогласно принял резолюцию о предупреждении геноцида. Впоследствии, опять же по нашей инициативе, Генеральная Ассамблея ООН объявила 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцида. Как недавно заявил Генеральный директор женевского отделения Организации Объединенных Наций Михаэль Меллер: «Армения стала ведущим голосом в деле сохранения важности Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».На этой сессии Совета по правам человека Армения представляет резолюцию о Предупреждении геноцида, которая отметит 70-ю годовщину Конвенции конкретными рекомендациями для действий и коснется деятельности ООН и государств-членов организации в этом отношении»,- заявил Налбандян.

По его словам,9 декабря в Ереване состоится третий Международный глобальный форум против преступлений геноцида: «Он станет важной платформой для проявления нашей коллективной решимости против повторения этого ужасного преступления, для повышения осведомленности и продвижения образования с целью предупреждения геноцидов».

«Армения продолжает осуществлять Национальный план действий в области защиты прав человека, основная цель которого - разработка документа единой политики в области защиты прав человека. Мы ответственным образом предоставили договорным органам ООН национальные доклады Армении и отчеты об их исполнении. Армения поддерживает процесс Универсального периодического обзора, и мы намерены, на добровольной основе, представить наш второй среднесрочный отчет по УПО»,- добавил Налбандян.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил на встрече на высшем уровне в рамках 37-й сессии Совета по правам человека ООН, затронув тему погромов в Сумгаите и отметив, что Азербайджан использует любые способы, чтобы скрыть преступления против армян. Он напомнил, что 30 лет назад, в эти же самые дни в феврале 1988 года, в азербайджанском городе Сумгаит вспыхнули антиармянские погромы, в результате которых множество армян было убито, искалечено и депортировано. Эти погромы были совершены властями Азербайджана с целью наказать армян за мирные устремления народа Нагорного Карабаха на самоопределение.