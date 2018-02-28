Налбандян: Азербайджан пытается всеми средствами скрыть зверства против армян

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил на встрече на высшем уровне в рамках 37-й сессии Совета по правам человека ООН, затронув тему погромов в Сумгаите и отметив, что Азербайджан использует любые способы, чтобы скрыть преступления против армян.

Он напомнил, что 30 лет назад, в эти же самые дни в феврале 1988 года, в азербайджанском городе Сумгаит вспыхнули антиармянские погромы, в результате которых множество армян было убито, искалечено и депортировано. Эти погромы были совершены властями Азербайджана с целью наказать армян за мирные устремления народа Нагорного Карабаха на самоопределение: «Эти зверства были причиной того, что лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров написал, что «если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии ни у кого не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности Нагорного Карабаха к Азербайджану».Сумгаитская резня была широко осуждена международным сообществом, в том числе и в резолюции Европейского парламента. К сожалению, организаторы и исполнители этого преступления не были надлежащим образом наказаны».

Министр отметил, что эта безнаказанность открыла двери для новых зверств, включая резню и этническую чистку в отношении армян в Баку, Кировабаде (Гандзаке), Мараге и многих других местах.

«Азербайджан пытается всеми средствами скрыть эти зверства, избежать ответственности и отвлечь внимание от себя путем сфабрикованных обвинений, включая и так называемой Ходжалинской кампанией, пытается предстать в образе жертвы и дискредитировать армян, представив их предполагаемыми виновниками насилия.Это является частью азербайджанской политики ксенофобии по отношению к армянам»,- заявил Налбандян.

Представители армянской общины США провели акцию протеста по случаю 30-й годовщины Сумгаитских погромов. Акция прошла напротив здания посольства Азербайджана в Вашингтоне.

Акция прошла под девизом StopAliyev. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Остановите Алиева», «Сумгаиту 30» и «Арцах - это Армения». В ходе акции участники потребовали от азербайджанских властей признать события 1988 года.