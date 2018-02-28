В Брюсселе отдали дань памяти жертвам сумгаитских погромов

PanARMENIAN.Net - 25 февраля в армянской церкви Святой Марии Магдалины в Брюсселе состоялась поминальная служба в память жертв сумгаитских погромов 27-29 февраля 1988 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

На литургии присутствовали находящаяся с рабочим визитом в Бельгии заместитель министра иностранных дел НКР Армине Алексанян, глава департамента офиса защитника прав человека НКР Артак Бегларян, дипломаты посольства Республики Армения в Королевстве Бельгия и постоянного представительства Республики Армении в НАТО, представители армянской общины Бельгии.

Затем армянская община Бельгии у памятника-хачкара в память жертв Геноцида армян 1915 года организовала митинг, посвященный памяти жертв сумгаитских погромов и церемонию возложения венков.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил на встрече на высшем уровне в рамках 37-й сессии Совета по правам человека ООН, затронув тему погромов в Сумгаите и отметив, что Азербайджан использует любые способы, чтобы скрыть преступления против армян.