В Брюсселе отдали дань памяти жертвам сумгаитских погромов
28 февраля 2018 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 февраля в армянской церкви Святой Марии Магдалины в Брюсселе состоялась поминальная служба в память жертв сумгаитских погромов 27-29 февраля 1988 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
На литургии присутствовали находящаяся с рабочим визитом в Бельгии заместитель министра иностранных дел НКР Армине Алексанян, глава департамента офиса защитника прав человека НКР Артак Бегларян, дипломаты посольства Республики Армения в Королевстве Бельгия и постоянного представительства Республики Армении в НАТО, представители армянской общины Бельгии.
Затем армянская община Бельгии у памятника-хачкара в память жертв Геноцида армян 1915 года организовала митинг, посвященный памяти жертв сумгаитских погромов и церемонию возложения венков.
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил на встрече на высшем уровне в рамках 37-й сессии Совета по правам человека ООН, затронув тему погромов в Сумгаите и отметив, что Азербайджан использует любые способы, чтобы скрыть преступления против армян.
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Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
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