В Берлине и Вашингтоне прошли посвященные 30-летию Карабахского движения мероприятия

PanARMENIAN.Net - 24 февраля постоянный представитель Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в Германии Арутюн Григорян выступил на состоявшемся в Берлине мероприятии, посвященном 30-летию карабахского освободительного движения, в котором приняли участие представители армянской общины Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

В своем выступлении Григорян представил историю азербайджано-карабахского конфликта и правовые аспекты карабахского движения. Затем постоянный представитель ответил на вопросы участников мероприятия относительно позиции Республики Арцах по урегулированию конфликта, социально-экономической ситуации и политических процессов в Арцахе.

25 февраля в зале армянской церкви Сурб Хач в Вашингтоне состоялось посвященное 30-летию карабахской освободительной борьбы мероприятие, на котором выступил постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян.

В своем выступлении Роберт Аветисян представил историю освободительного движения и подчеркнул важную роль армянской диаспоры как в борьбе за независимость Арцаха, так и в дальнейшем развитии республики.

Постоянный представитель ответил также на вопросы присутствующих, которые касались позиции международного сообщества в отношении развязанной Азербайджаном военной агрессии против Арцаха в апреле 2016 года, экономических и политических процессов в Республике Арцах и нынешнего этапа урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Представители армянской общины США провели акцию протеста по случаю 30-й годовщины Сумгаитских погромов. Акция прошла напротив здания посольства Азербайджана в Вашингтоне.

Акция прошла под девизом StopAliyev. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Остановите Алиева», «Сумгаиту 30» и «Арцах - это Армения». В ходе акции участники потребовали от азербайджанских властей признать события 1988 года.