Умер армянский режиссер Альберт Мкртчян
28 февраля 2018 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Утром 28 февраля после длительной болезни ушел из жизни известный армянский театральный и кинорежиссер, сценарист Альберт Мушегович Мкртчян.Информацию подтвердили в ереванском художественном театре им. Мгер Мкртчяна, пишет Общественное радио РА.
27 февраля Альберту Мкртчяну исполнился 81 год.
Альберт Мкртчян - младший брат известного актера Фрунзика Мкртчяна.
Альберт Мкртчян родился 27 февраля 1937 года в Ленинакане (ныне – Гюмри). В 1960 году окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института, в 1971 году – режиссерский факультет ВГИК (мастерская Е. Л. Дзигана). С 1971 года – режиссёр-постановщик на киностудии «Арменфильм», с 1994 года – режиссёр театра имени Фрунзика Мкртчяна.
Наиболее успешными в карьере режиссера стали 80-е годы, когда на экраны вышли картины «Крупный выигрыш», «Песнь прошедших дней», «Танго нашего детства». Фильм «Танго нашего детства» с Галей Новенц и Фрунзиком Мкртчяном в главных ролях частично основана на воспоминаниях детства самого режиссёра и его брата.
Зрителям полюбились и его картины «Весёлый автобус» и «Рассвет на грустной улице».
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