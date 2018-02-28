В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с 4 кг кокаина

PanARMENIAN.Net - В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин, в багаже которого обнаружены 4 килограмма кокаина. Об этом 28 февраля сообщила на своей странице в Facebook Патрисия Буллрич, министр безопасности Аргентины.

Наркотики были спрятаны под двойным дном в багаже задержанного. По неофициальным данным, 50-летний мужчина планировал вылететь из Буэнос-Айреса во Франкфурт-на-Майне. Патрисия Буллрич также написала, что после обнаружения 380 килограммов кокаина на территории посольства России в Аргентине в стране был усилен контроль, сообщает Deutsche Welle.

В декабре в результате операции, в которой принимали участие российские и аргентинские спецслужбы, была сорвана попытка поставки в Россиюпочти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками были обнаружены на территории одного из вспомогательных зданий российского посольства в Аргентине. В стране были задержаны двое человек, причастных к наркоторговле. Это - эмигрировавший в Аргентину российский предприниматель и аргентинский полицейский из семьи выходцев из России. Еще три фигуранта дела задержаны в России.

Многочисленные противоречия и недомолвки, с которыми официальные российские органы освещают эту операцию, вызвали у СМИ множество гипотез. МИД России выступил 27 февраля со специальным заявлением, в котором назвал попытки СМИ проанализировать ситуацию, «двусмысленными и откровенно лживыми публикациями».