Хаманн: Мхитарян может стать одним из лучших игроков «Арсенала»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении по футболу и «Арсенала» Генрих Мхитарян может стать одним из лучших игроков лондонского клуба. Об этом заявил бывший полузащитник «Баварии», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Германии Дитмар Хаманн.

«Тем игроком, кого бы я взял в «Манчестер Сити», является новичок «Арсенала» Мхитарян. Он - очень полезный игрок. По тем или иным причинам он не заиграл в «Манчестер Юнайтед», но я считаю его футболистом топ-уровня»,- сказал Хаманн, пишет The Sport Review.

По его словам, Мхитарян может стать одним из лучших игроков «Арсенала» и, если тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру удастся заставить армянского футболиста проявить все свои способности, многие команды в ближайшие 6-18 месяцев захотят его приобрести.

«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.