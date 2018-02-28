Мхитарян претендует на звание лучшего игрока «Арсенала» в феврале
28 февраля 2018 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста лондонского клуба по итогам февраля.
Голосование проводится на официальном сайте лондонского клуба.
Помимо армянского футболиста, на звание игрока месяца претендуют также Начо Монреаль, Эктор Бельерин и Аарон Рэмзи.
В 4-х февральских матчах в составе «Арсенала» Мхитарян стал автором пяти голевых передач.
Самое значимое
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В китайских соцсетях запретили букву N, которую используют для критики властей Вскоре после появления этой новости у пользователей китайской соцсети Weibo пропала возможность просматривать записи, связанные сразу с несколькими десятками запросов
Барбара Стрейзанд призналась в клонировании своей любимой собаки «Они разные по натуре. Я жду, когда они станут постарше, чтобы я смогла увидеть, есть ли у них ее (Саманты) карие глаза и серьезность», — заявила актриса
В РФ прививку от ветрянки могут включить в список обязательных Ранее замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что ведомство планирует включить в национальный календарь профилактических прививок прививки от ротавирусной инфекции и ветряной оспы с 2020 года
Армения показала самый высокий годовой рост ВВП в регионе Это самый высокий показатель роста ВВП в Армении за последние 10 лет, начиная с 2008 года