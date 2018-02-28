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Мхитарян претендует на звание лучшего игрока «Арсенала» в феврале

Мхитарян претендует на звание лучшего игрока «Арсенала» в феврале
28 февраля 2018 - 17:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста лондонского клуба по итогам февраля.

Голосование проводится на официальном сайте лондонского клуба.

Помимо армянского футболиста, на звание игрока месяца претендуют также Начо Монреаль, Эктор Бельерин и Аарон Рэмзи.

В 4-х февральских матчах в составе «Арсенала» Мхитарян стал автором пяти голевых передач.

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