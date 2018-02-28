В Грузии за нецензурную брань в общественных местах будут штрафовать

PanARMENIAN.Net - Сумма штрафа за мелкое хулиганство в Грузии увеличивается.

Согласно изменениям, штраф за мелкое хулиганство составит от 500 до 1000 лари вместо 100 лари. Такую сумму нарушителю предстоит заплатить за ругань, мат, приставание к гражданину в оскорбительной форме, пишет Tbilisi.media.

В случае, если правоохранители посчитают, что в конкретном случае такого наказания недостаточно, ему грозит административный арест сроком до 15 дней.

Вместе с тем, в случае совершения подобного правонарушения, лицо лишается права ношения оружия сроком на три года.

Поправки входят в «Кодекс административных правонарушений». Автор – министерство внутренних дел.