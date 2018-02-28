Теннисист Хачанов поднялся на 6 позиций в рейтинге ATP
28 февраля 2018 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся с 47-го места на 41-е в рейтинге ATP.
Таким образом, теннисист улучший свой показатель на 6 позиций. Хачанов набрал 1235 очков, пишет Eurosport.
Рейтинг возглавляет швейцарец Роджер Федерер – 10105 очков, на втором месте испанец Рафаэль Надаль – 9760.
Ранее Хачанов выиграл турнир в Марселе. В финале россиянин победил француза Люку Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Вскоре состоятся три турнира уровня ATP: в Акапулько, в Сан-Паулу и Дубае.
Самое значимое
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
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