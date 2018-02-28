Армения показала самый высокий годовой рост ВВП в регионе

PanARMENIAN.Net - В 2017 году ВВП Армении вырос на 7,5%. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.

Это самый высокий показатель роста ВВП в Армении за последние 10 лет, начиная с 2008 года, а также самый высокий годовой показатель по региону.

В 2017 году ВВП составлял 5.580 трлн драмов. Рост ВВП Армении в 2016 году составил 0,2%.

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует прирост ВВП Армении до 3% в 2018 году.По итогам 2018 года инфляция в Армении прогнозируется на уровне 3,4% (прирост в декабре по сравнению с декабрем 2016 года).

Согласно проекту госбюджета Армении в 2018 году, в стране прогнозируется экономический рост на 4,5%.