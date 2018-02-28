Армения показала самый высокий годовой рост ВВП в регионе
28 февраля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2017 году ВВП Армении вырос на 7,5%. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.
Это самый высокий показатель роста ВВП в Армении за последние 10 лет, начиная с 2008 года, а также самый высокий годовой показатель по региону.
В 2017 году ВВП составлял 5.580 трлн драмов. Рост ВВП Армении в 2016 году составил 0,2%.
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует прирост ВВП Армении до 3% в 2018 году.По итогам 2018 года инфляция в Армении прогнозируется на уровне 3,4% (прирост в декабре по сравнению с декабрем 2016 года).
Согласно проекту госбюджета Армении в 2018 году, в стране прогнозируется экономический рост на 4,5%.
Самое значимое
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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