В РФ прививку от ветрянки могут включить в список обязательных

PanARMENIAN.Net - Вице-премьер РФ Ольга Голодец предложила расширить национальный календарь профилактических прививок, который сегодня предусматривает вакцинацию от 13 инфекций. Об этом она заявила 28 февраля на заседании Координационного совета при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства.

«Мы должны расширять календарь прививок. Это не дело, когда у нас закрываются целые группы в детсадах по ветрянке. И потом болеют взрослые, что гораздо опаснее и заканчивается летальным исходом. Дети младших возрастов обязательно должны быть привиты от ротавирусной инфекции», - сказала она, пишет ТАСС.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что ведомство планирует включить в национальный календарь профилактических прививок прививки от ротавирусной инфекции и ветряной оспы с 2020 года.

В настоящее время Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против 13 инфекций: вирусный гепатит В, гемофильная, менингококковая и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит.