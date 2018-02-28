Барбара Стрейзанд призналась в клонировании своей любимой собаки

PanARMENIAN.Net - Американская актриса, режиссер, продюсер и певица Барбара Стрейзанд призналась, что клонировала свою собаку, умершую в 2017 году.

Как рассказала Стрейзанд, двое из трех ее питомцев являются клонами ее умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта, пишет РИА Новости со ссылкой нажурнал Variety.

«Они разные по натуре. Я жду, когда они станут постарше, чтобы я смогла увидеть, есть ли у них ее (Саманты) карие глаза и серьезность», — заявила актриса.

Стрейзанд сообщила, что для клонирования клетки были взяты перед смертью собаки из ее рта и желудка.

Как пишет издание, чтобы различать клонированных щенков Стрейзанд одела их в красный и фиолетовый костюмы. Благодаря цвету своих нарядов собачки получили соответствующие имена — Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет.