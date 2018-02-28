МОК восстановил членство Олимпийского комитета РФ
28 февраля 2018 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом сообщил член МОК и почетный президент ОКР Шамиль Тарпишев.
«Все результаты проверок наших спортсменов показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев, пишет РБК.
«МОК восстановил членство ОКР», — заявил пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов.
В декабре 2017 года МОК лишил ОКР членства в организации и не допустил российскую сборную до Олимпиады. В итоге допущенные к Играм в Пхенчхане «чистые» спортсмены из России были вынуждены выступать под нейтральным флагом.
Предполагалось, что МОК восстановит членство ОКР к концу Олимпиады и российским спортсменам разрешат пройти на церемонии закрытия Игр под российским флагом. Однако этого не случилось.
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