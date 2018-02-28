В китайских соцсетях запретили букву N, которую используют для критики властей

PanARMENIAN.Net - Компартия Китая выдвинула предложение убрать из конституции страны норму, ограничивающую полномочия главы государства двумя пятилетними сроками. Если поправка будет принята, то нынешний председатель КНР Си Цзиньпин сможет оставаться лидером страны даже после 2023 года, когда по нынешнему закону истечет второй срок его правления.

Вскоре после появления этой новости у пользователей китайской соцсети Weibo пропала возможность просматривать записи, связанные сразу с несколькими десятками запросов: под ограничение попала в том числе и латинская буква N, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Guardian.

Последнее связано с желанием китайских властей снизить популярность выражений вроде «n сроков на посту», с помощью которых многие критикуют предложение Компартии.

Помимо буквы N в список запрещенных выражений также вошли «культ личности», «бессмертный», «пожизненный» и «Си Цзедун» (совмещение имен Си Цзиньпина и многолетнего лидера КНР Мао Цзедуна). Под запретом оказались и названия книг Джорджа Оруэлла «1984» и «Скотный двор».