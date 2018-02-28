Тигран Петросян претендует на призовое место на фестивале «Аэрофлот Опен»
28 февраля 2018 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Перед последним туром главного турнира московского шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен» армянские гроссмейстеры Тигран Петросян и Габриел Саркисян набрали по 5,5 очков и занимают, соответственно, 2-е и 7-е места.
Пресс-служба НОКА сообщает результаты других представителей Армении: Арам Акопян – 4,5 очка (24-е место), Мануел Петросян – 4 (38), Арман Микаелян – 3,5 (62), Айк Мартиросян – 3 (75), Шант Саркисян – 2,5 (88).
28 февраля состоятся партии девятого тура. Перед решающими партиями с 6,5 очками лидирует белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев. В последнем туре ему предстоит черными встретиться с Габриелем Саркисяном. Тигран Петросян белыми сыграет с Антоном Коробовым (Украина, 5,5 очков).
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