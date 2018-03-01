Армянские шахматисты не заняли призовых мест на «Аэрофлот Опен»
1 марта 2018 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве завершился шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен». В главном турнире А армянские гроссмейстеры Тигран Петросян и Габриел Саркисян набрали по 6 очков из 9 возможных и заняли, соответственно, 5-е и 8-е места.
Результаты других представителей Армении: Арам Акопян – 5 очков (21-е место), Мануел Петросян – 4 (56), Айк Мартиросян, Арман Микаелян, Шант Саркисян – по 3,5 (75, 79, 83).
Призовую тройку составили Владислав Ковалев (Белоруссия) – 7 очков, Сетхураман (Индия), Дмитрий Гордиевский (Россия) – по 6,5.
В турнире В лучший результат среди представителей Армении показал Тигран Котанджян – 6,5 очков (4-е место), в турнире С – Марк Басенцян – 7 (4-е), сообщает пресс-служба НОКА.
Самое значимое
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Аргентинские наркодилеры обманули российских: Кокаин оказался сильно разбавленным При этом один килограмм кокаина был разбавлен до концентрации в три процента. Это ниже той, с какой кокаин обычно доходит от наркодилеров до потребителей
Ди Каприо и Питт впервые снимутся вместе в новом фильме Тарантино Фильм расскажет историю бывшей звезды телевизионных вестернов и его дублера, которые не могут приспособиться к новой жизни в стремительно меняющейся «фабрике грез»
Юристы-армяне вошли в состав верховного суда Калифорнии Губернатор Браун назначил 28 судей в Калифорнийские суды
На Украине почтили память жертв сумгаитских погромов 28 февраля в армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите