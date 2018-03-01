Армянские шахматисты не заняли призовых мест на «Аэрофлот Опен»

PanARMENIAN.Net - В Москве завершился шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен». В главном турнире А армянские гроссмейстеры Тигран Петросян и Габриел Саркисян набрали по 6 очков из 9 возможных и заняли, соответственно, 5-е и 8-е места.

Результаты других представителей Армении: Арам Акопян – 5 очков (21-е место), Мануел Петросян – 4 (56), Айк Мартиросян, Арман Микаелян, Шант Саркисян – по 3,5 (75, 79, 83).

Призовую тройку составили Владислав Ковалев (Белоруссия) – 7 очков, Сетхураман (Индия), Дмитрий Гордиевский (Россия) – по 6,5.

В турнире В лучший результат среди представителей Армении показал Тигран Котанджян – 6,5 очков (4-е место), в турнире С – Марк Басенцян – 7 (4-е), сообщает пресс-служба НОКА.