Аронян сохранил пятую позицию в рейтинге ФИДЕ
1 марта 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает 5-е место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за февраль.
Таким образом, он сохранил свою февральскую позицию. Текущий рейтинг Ароняна составляет 2794 очков.
Первое место в рейтинге по-прежнему занимает чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) - 2843. На втором месте находится Шахрияр Мамедъяров, тройку замыкает россиянин Владимир Крамник.
В список 100 сильнейших гроссмейстеров мира входят еще 3 представителя Армении: Габриэль Саркисян – 66-й, Владимир Акопян – 77-й, Грант Мелкумян - 81-й.
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