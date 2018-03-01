Motorola может возродить культовую раскладушку
1 марта 2018 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - На выставке MWC 2018, которая проходит в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, глава компании Lenovo Ян Юаньцин намекнул журналистам на возможное возрождение культвого дизайна Motorola RAZR.
Сейчас Motorola принадлежит именно китайской Lenovo.
По словам Яна Юаньцина, современные технологии, особенно гибкие дисплеи, позволяют использовать все больше инноваций в дизайне смартфонов, что дает надежду на скорое появление «нового RAZR», пишет Ferra.ru.
Таким образом, есть вероятность, что Lenovo не просто использует бренд RAZR для одного из своих смартфонов, а постарается создать что-то настолько же интересное, как оригинал, например, тонкий смартфон-раскладушку со складным дисплеем.
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