Ереван - в топ-5 самых популярных городов СНГ у россиян на 8 Марта

PanARMENIAN.Net - Ереван входит в топ-5 самых популярных городов СНГ у российских туристов на 8 Марта. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В России будет четыре праздничных выходных дня подряд с 8 по 11 марта 2018 года. Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест входят в первую пятерку городов СНГ у российских туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.

По данным сервиса, в Ереване туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на три ночи и платят 2,8 тысяч рублей в сутки, а в Минске - 3 тысячи рублей в сутки (2,5 ночи). Самое недорогое проживание в городах первой пятерки - в Бресте (2 тысячи рублей в сутки).

Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц и апартаментов.