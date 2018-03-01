Ереван - в топ-5 самых популярных городов СНГ у россиян на 8 Марта
1 марта 2018 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван входит в топ-5 самых популярных городов СНГ у российских туристов на 8 Марта. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
В России будет четыре праздничных выходных дня подряд с 8 по 11 марта 2018 года. Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест входят в первую пятерку городов СНГ у российских туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.
По данным сервиса, в Ереване туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на три ночи и платят 2,8 тысяч рублей в сутки, а в Минске - 3 тысячи рублей в сутки (2,5 ночи). Самое недорогое проживание в городах первой пятерки - в Бресте (2 тысячи рублей в сутки).
Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц и апартаментов.
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