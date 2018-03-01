ANCA просит США выделить Армении и Карабаху $70 млн
1 марта 2018 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский национальный комитет Америки (ANCA) обратился в комиссию Сената США по разработке законопроекта о внешней помощи страны на 2019 фискальный год. В открытом письме ANCA просит выделить Армении и Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) 70 млн долларов в качестве помощи.
Данная сумма пойдет на на разминирование и реабилитацию Арцаха, реализацию предложения Ройса-Энгеля по размещению стрелковых локаторов вдоль линии соприкосновения, расширения экономических и военных связей между США и Арменией и поддержания страны как регионального убежища для беженцев с Ближнего Востока.
В частности, $6 млн уйдет на завершение разминирования и реабилитацию Арцаха,$4 млн - на содействие миру в Арцахе;$30 млн - на экономическую, $10 млн - на военную помощь Армении, а $20 млн - для решения вопросов беженцев из Ближнего Востока.
Также в письмеANCA было прошение о приостановке военной помощи США Азербайджану.
Открытое письмо было направлено в комиссию Сената США директором по связам с правительством ANCA Раффи Каракашьяном.
ANCA в феврале 2016 года обратился к властям США с требованием увеличить размер финансовой помощи, оказываемой Армении и Нагорному Карабаху, а также укрепить армяно-американские торговые связи.
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