ANCA просит США выделить Армении и Карабаху $70 млн

PanARMENIAN.Net - Армянский национальный комитет Америки (ANCA) обратился в комиссию Сената США по разработке законопроекта о внешней помощи страны на 2019 фискальный год. В открытом письме ANCA просит выделить Армении и Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) 70 млн долларов в качестве помощи.

Данная сумма пойдет на на разминирование и реабилитацию Арцаха, реализацию предложения Ройса-Энгеля по размещению стрелковых локаторов вдоль линии соприкосновения, расширения экономических и военных связей между США и Арменией и поддержания страны как регионального убежища для беженцев с Ближнего Востока.

В частности, $6 млн уйдет на завершение разминирования и реабилитацию Арцаха,$4 млн - на содействие миру в Арцахе;$30 млн - на экономическую, $10 млн - на военную помощь Армении, а $20 млн - для решения вопросов беженцев из Ближнего Востока.

Также в письмеANCA было прошение о приостановке военной помощи США Азербайджану.

Открытое письмо было направлено в комиссию Сената США директором по связам с правительством ANCA Раффи Каракашьяном.

ANCA в феврале 2016 года обратился к властям США с требованием увеличить размер финансовой помощи, оказываемой Армении и Нагорному Карабаху, а также укрепить армяно-американские торговые связи.