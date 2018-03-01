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2 российские авиакомпании откроют рейсы из Перми в Ереван

2 российские авиакомпании откроют рейсы из Перми в Ереван
1 марта 2018 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство транспорта Российской Федерации допустило двух авиационных перевозчиков к выполнению рейсов по маршруту Пермь-Ереван.

Авиационная компания «Ямал» планирует выполнять вылеты в данном направлении четыре раза в неделю. Компания «Саратовские авиалинии» будет это делать два раза в неделю.

Цена и сроки открытия рейсов неизвестны, пишет Rifey.ru.

Ранее сообщалось, что в 2018 году пермский аэропорт откроет прямые рейсы в Грузию и Армению. Отмечалось, чтово второй половине года откроются рейсы из краевой столицы в Армению, а в июне – в Грузию.

Ссылки по теме:
Rifey.ru. Две авиакомпании планируют открыть рейсы из Перми в Армению
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