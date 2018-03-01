2 российские авиакомпании откроют рейсы из Перми в Ереван
1 марта 2018 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство транспорта Российской Федерации допустило двух авиационных перевозчиков к выполнению рейсов по маршруту Пермь-Ереван.
Авиационная компания «Ямал» планирует выполнять вылеты в данном направлении четыре раза в неделю. Компания «Саратовские авиалинии» будет это делать два раза в неделю.
Цена и сроки открытия рейсов неизвестны, пишет Rifey.ru.
Ранее сообщалось, что в 2018 году пермский аэропорт откроет прямые рейсы в Грузию и Армению. Отмечалось, чтово второй половине года откроются рейсы из краевой столицы в Армению, а в июне – в Грузию.
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Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
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